Москва, 9 мая, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли в более чем 300 населённых пунктах России, сообщила 9 мая пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населённых пунктах. Всего в них приняли участие более 150 тысяч человек. От Министерства обороны Российской Федерации — 90 тысяч военнослужащих, от других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат, уточнило Минобороны.

Военные парады 9 мая прошли в городах-героях и городах, в которых дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений.

Также пресс-служба информировала, что торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Глава государства подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что граждане России верят в военнослужащих ВС РФ и переживают за них, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Посвящённые Дню Победы акции прошли в целом ряде стран мира. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде стран, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые празднику мероприятия.

При этом руководители ряда иностранных государств запретили или ограничили проведение акций в День Победы. Так, власти Эстонии заявили, что будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. В Берлине, как и в 2023 году, запретили 8 и 9 мая использовать символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией.