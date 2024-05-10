Москва, 10 мая, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В 25 городах России 9 мая прошли военные парады, волонтёрское сопровождение которым оказали добровольцы всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтёры Победы», сообщили ИА Регнум в пресс-службе движения.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Традиционно добровольцы выполняют функции по встрече ветеранов Великой Отечественной войны, навигации гостей и созданию праздничного настроения.

«День Победы — это важнейший праздник для жителей всей нашей необъятной страны. Это дань уважения и память о тех, кто отдал всё ради нашей Победы, независимости и мирного неба над головой. Этот День Победы для Волонтёров Победы стал особенным, ведь наши добровольцы, в том числе и послы Победы, сопровождают уже десятый, юбилейный парад Победы на Красной площади, а также дарят положительные эмоции и праздничную атмосферу всем жителям нашей большой страны!» — отметила исполнительный директор ВОД Анастасия Рябова.

Одним из первых регионов, где прошёл военный парад, стал Камчатский край — сопровождать Героев и встречать гостей вышли более 150 добровольцев движения. Впервые в организации торжественного события принимало участие такое большое количество волонтёров камчатского регионального отделения.

Эстафету на Дальнем Востоке приняла Еврейская автономная область. Добровольцы создавали атмосферу праздника Великой Победы, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а после возложили цветы к Вечному огню в сквере Победы. Вместе с губернатором области Ростиславом Гольдштейном в возложении принял участие 97-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович Золотых под руку с координатором движения в регионе Семёном Науменко.

«Волонтёры Победы» Еврейской автономной области также исполнили желание Александры Георгиевны Васильевой — жительница блокадного Ленинграда встретила День Победы на военном параде в Москве. Поездку организовали «Волонтёры Победы» при поддержке парламента региона.

Главный парад Победы прошёл на Красной площади в Москве. Организаторами волонтёрского сопровождения традиционно стали «Волонтёры Победы». В этом году в состав волонтёрского корпуса вошли 250 человек — в том числе и 100 победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» из 76 регионов.

«Увидеть парад — это было моей большой мечтой! Благодаря конкурсу «Послы Победы» сегодня я познакомилась с настоящими Героями, увидела их радостные лица, поздравила с праздником и послушала личные истории. Конечно, это общий праздник всей страны, но в первую очередь — вся честь и хвала им!» — отметила посол Победы из Белгородской области Кристина Чермошенцева.

9 мая в Волгограде состоялся парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. По главной площади города-героя Волгограда прошли торжественным маршем солдаты и офицеры, проехала военная техника. Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны. Волонтёры Победы Волгоградской области сопровождали их на протяжении всего мероприятия, обеспечивая комфорт и безопасность.

В День Победы в Барнауле праздничные мероприятия по традиции начались с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы. Почтить память Героев собрались «Волонтёры Победы» регионального отделения, представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла и жители города. Активисты сопроводили ветеранов во время церемонии, а также вместе с ними возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

После торжественной церемонии возложения цветов её участники отправились на площадь Советов, где прошёл торжественный парад войск гарнизона. Главными зрителями прохождения парадных расчётов стали ветераны Великой Отечественной войны. «Волонтёры Победы» на протяжении всего мероприятия находились с ними на трибунах и вместе разделяли дух праздника Победы.

Волонтёры Победы Кировской области приняли участие в сопровождении парада Победы 9 мая на Театральной площади города Кирова. Добровольцы первыми встречали главных гостей праздника — ветеранов Великой Отечественной войны, сопровождали их до трибун, дарили цветы и поздравительные открытки. Перед участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла торжественно прошли представители войск кировского гарнизона, правоохранительных органов, МЧС, поисковых отрядов, а также кадетские корпуса.

Как передавало ИА Регнум, торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.