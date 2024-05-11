Киев, 11 мая, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Запад объявляет о новых пакетах помощи Украине, однако этого мало. С таким заявлением выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский в социальной сети X.

Global Look Press/IMAGO/Didier Lebrun

«Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — написал Зеленский.

Американское издание The Hill отметило, что Зеленский «не выразил особого энтузиазма» по поводу анонса нового пакета помощи со стороны США. Действия российских сил в Харьковской области в сочетании с усилением наступления в ДНР, вероятно, приведут к истощению украинских войск, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая США объявили о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал выделение США нового пакета военной помощи Украине реакцией на успехи российской армии. Это признал в своём заявлении координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия «добилась тактических успехов» на востоке Украины, особенно в Донбассе.

Американский президент Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около $61 млрд военной помощи Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла соответствующий документ. Большая часть средств будет направлена предприятиям ВПК США и Пентагону.

Советник президента США Джейк Салливан ранее признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что помогут Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.