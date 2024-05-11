Вашингтон, 11 мая, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Власти США признали преимущества российской армии и заявили о её тактических успехах на востоке Украины и в Донбассе. Такое заявление сделал 10 мая журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Кирби особенно акцентировал внимание на успехах России в зоне спецоперации «в Донбассе и на востоке Украины».

По словам американского чиновника, во многом на руку ВС РФ сыграло затянувшееся решение Конгресса США о выделении военной помощи Киеву. Именно за это время Россия смогла добиться преимущества, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, в ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги, сказал 10 мая Джон Кирби.

В этот же день Белый дом распространил информацию о том, что Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов.

На выделение новой помощи ВСУ администрацией США повлияли успехи России на фронте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

За время президентства Байдена власти США выделили Украине в сфере безопасности 51,3 млрд долларов. Такие суммы озвучили в Пентагоне.