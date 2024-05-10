Вашингтон, 11 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. За время президентства Джо Байдена власти США выделили Украине в сфере безопасности 51,3 млрд долларов. Такие суммы озвучили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

Выделение помощи ВСУ в США чаще всего сопровождается скандалами в Конгрессе.

Из общей цифры в 51,3 млрд долларов 50,6 млрд переданы Киеву с момента начала спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, Байден распорядился направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов, сообщила 10 мая пресс-служба Белого дома.

В состав нового пакета военной помощи войдут в том числе ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley, взрывные устройства типа MRAP и ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.