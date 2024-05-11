Курск, 11 мая, 2024, 03:12 — ИА Регнум. В Курской области ночью 11 мая перехватили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в посёлке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолётного типа», — уточнил Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что один из дронов упал около хозяйственной постройки и повредил остекление жилых домов.

Он призвал жителей при обнаружении обломков БПЛА не прикасаться к ним, а сообщить о находке по телефону 112.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 10 мая в Курской области отразили атаку украинского беспилотника. Российские силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Примерно за полчаса до этого местное население предупредили об опасности атаки дронов.

Ночью 10 мая российские средства радиоэлектронной борьбы также перехватили украинский БПЛА самолётного типа в Курской области, ВСУ пытались атаковать Кореневский район. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было.

В небе над Курской областью 4 мая из стрелкового оружия сбили девять дронов ВСУ вблизи хутора Олешня Суджанского района. Также в течение дня средства РЭБ подавили вражеские БПЛА возле сёл Гоголевка, Горналь, Гордеевка, Сергеевка, посёлка Коренево, деревни Городище, города Суджи и пункта пропуска «Тёткино». Пострадавших нет. В населённом пункте Гуево осколки повредили домовладение, в Козино пострадали два домовладения, взрывы нарушили газоснабжение. Власти пообещали помочь собственникам с ремонтом.