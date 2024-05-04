Курск, 4 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Над Курской областью 4 мая из стрелкового оружия сбили девять дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района. Ещё несколько беспилотников здесь были подавлены средствами РЭБ», — написал он.

Старовойт добавил, что средства РЭБ также подавили в течение дня вражеские БПЛА возле сёл Гоголевка, Горналь, Гордеевка, Сергеевка, посёлка Коренево, деревни Городище, города Суджи и пункта пропуска «Тёткино».

Кроме того, 4 мая ВСУ обстреляли пункты пропуска «Суджа» и «Тёткино», посёлки Новый Путь и Коренево, сёла Локоть, Козино, Плёхово, Гуево, Горналь, Гордеевка, Троицкое и хутор Олешня.

Пострадавших нет, в Гуево осколки повредили домовладение, в Козино пострадали два домовладения, взрывы нарушили газоснабжение. Старовойт пообещал, что администрация поможет собственникам с ремонтом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 мая ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Поныри в Курской области. Из-за этого жители временно остались без электроснабжения. Аварийные бригады быстро устранили последствия удара.

Вечером 1 мая российские средства ПВО сбили над Курской областью беспилотник самолётного типа, запущенный ВСУ. Старовойт поблагодарил военнослужащих за защиту.