Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Автобус, упавший 10 мая с Поцелуева моста в реку Мойку в центре Петербурга, принадлежит компании-перевозчику ООО «Такси», сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, сказано в сообщении.

«Водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, на ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной Мойки, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с Поцелуева моста в воду. В результате ДТП погибли семь человек.

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Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика «Такси», сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён. В отношении перевозчика начата комплексная проверка.