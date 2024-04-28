Киев, 28 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Украинским военным не хватает ни систем ПВО, ни ракет к ним, несмотря на разблокирование помощи Киеву. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 27 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам электроэнергетики и газового транзита, обеспечивавшим поставки в ЕС. У западных союзников Зеленский попросил семь систем Patriot, хотя месяцем ранее говорил о пяти.

Лидер киевского режима подчеркнул, что партнёры Украины должны как можно скорее выполнить новые и уже имеющиеся договорённости об усилении украинской системы ПВО, в частности, те, что касаются поиска и поставки комплексов Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, ранее от новых поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине отказалась Польша. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 26 апреля, что США пока не располагают «свободными» комплексами Patriot для передачи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский — «специфический президент специфического режима», не жалеющий своих граждан. Так представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского о «хорошей сделке», когда Украина получает иностранное вооружение и отправляет в бой своих людей.