Москва, 10 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Странам Запада стоит осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину. Лучше этого не делать, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые всё ещё рвутся в бой и всё ещё задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать», — предостерёг российский парламентарий.

Он добавил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет намерения посылать войска на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Также Пушков напомнил о сообщениях итальянской прессы о том, что на предстоящем 9–11 июля саммите Североатлантический альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственный путь к миру на Украине на данный момент лежит через поле боя. По его мнению, в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению в конфликте на Украине.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В середине марта французский лидер снова заявлял, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

Заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу. Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии).

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.