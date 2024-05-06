Москва, 6 мая, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу, заявил 6 мая заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Отправка своих (западных) войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — написал он в Telegram-канале.

Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся «укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии)».

«Наступит мировая катастрофа», — резюмировал зампред Совбеза РФ.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине с задействованием американских войск со значительной долей вероятности может произойти в случае падения Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Ранее лидеры ряда западных стран и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

В МИД России при этом обратили внимание, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.