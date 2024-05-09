Вашингтон, 9 мая, 2024, 22:49 — ИА Регнум. В ближайшее время США направят Украине новые партии вооружения, заявил 9 мая на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Могу вас заверить в том, что в следующие несколько недель последуют дальнейшие объявления», — ответил он на вопрос о том, когда планируются следующие поставки Киеву оружия и техники производства США.

Представитель Госдепа не стал уточнять перечень новых партий оружия для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинской армии. В комментариях в соцсети X под его обращением пользователи призвали Зеленского перестать врать и заключить срочный мир. По словам комментаторов, Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки украинские власти, чтобы провоцировать Россию.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Российская сторона не раз призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.