Киев, 7 мая, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём ежедневном видеообращении призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ), пишет немецкая газета Tagesschau.

Kay Nietfeld/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами», — заявил он, отметив недостаточное координирование сотрудничества с партнёрами.

В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать и заключить срочный мир. Также комментаторы указали, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки главу киевского режима, чтобы провоцировать Россию.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая британская газета The Guardian написала, что Киеву дорого обошлась задержка в выделении США военной помощи. По мнению автора материала, из-за этого Вооружённые силы России перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий после провала контрнаступления украинской армии в 2023 году.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.