Москва, 10 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС РФ «Центр» в результате успешных действий на текущей неделе освободили населённый пункт Новокалиново в ДНР, сообщило 10 мая Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В зоне ответственности группировки в период с 5 по 10 мая были отражены 48 контратак противника, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населённых пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard и два Abrams, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire, отметил официальный представитель Минобороны.

«В течение недели подразделениями Западной группировки войск освобождены населённые пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новосёловское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области», — рассказал также Конашенков.

В зоне ответственности группировки «Запад» были отражены 14 контратак противника, добавил он. Потери ВСУ составили до 1015 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, и другая техника, сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 10 мая официальный представитель Минобороны сообщил, что в период с 5 по 10 мая ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства катеров и беспилотников, пункты дислокации и места скопления живой силы противника.

Кроме того, в районе Одессы на минувшей неделе был уничтожен склад ракетного вооружения западного производства. За неделю в плен российским войскам сдались 13 военнослужащих ВСУ.