Москва, 10 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад иностранного ракетного вооружения под Одессой. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 мая на брифинге.

РИА Новости/Станислав Красильников

По данным ведомства, за минувшие сутки радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 уничтожены в результате действий оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, беспилотников ВС РФ. Поражён склад топлива объединённого центра материально-технического обеспечения украинских войск.

«Уничтожен склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса», — добавил Конашенков.

Российская авиация и средства ПВО за сутки сбили один украинский самолёт Су-27, перехватили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 17 французских управляемых авиационных бомб Hammer и американских JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire, а также 163 беспилотника.

Общее число уничтоженных за время проведения спецоперации самолётов противника увеличилось до 594 единиц, беспилотников — до 23 905 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов украинской группировки «Донецк» в зоне проведения спецоперации.