Москва, 10 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. За неделю в плен ВС России сдали 13 украинских военных, проинформировал 10 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Павел Лисицын

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих», — сообщил он.

Вместе с тем он добавил, что всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 594 самолёта, 270 вертолётов, 23 905 беспилотников, 512 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 964 танка и другие боевые бронированныемашины, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9437 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, неделей ранее Конашенков информировал, что в зоне проведения спецоперации с 28 апреля по 4 мая в плен сдались 14 бойцов ВСУ.

До этого, в период с 13 по 19 апреля, 27 бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен российским войскам. Утром 17 апреля трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен российским военным. Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ заранее сообщили российскому командованию о желании сдаться, а потому всё прошло скоординированно и успешно.

Сапёр ВСУ Николай Санько 18 апреля рассказал, что принял решение сдаться в плен на работинском направлении в Запорожской области из-за долгов в онлайн-казино. По словам пленного, лудомания (зависимость от азартных игр) стала настоящей эпидемией в рядах украинской армии.

Вместе с тем пленный Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться в плен после прочтения записки, сброшенной с российского дрона. В послании говорилось, что бойцу гарантируют безопасность, а в противном случае уничтожат.