Новая Каховка, Херсонская область, 10 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в День Победы 9 мая нанесли 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщает портал «Таврия» со ссылкой на экстренные службы.

Известия/Павел Волков

«В дневное время украинские боевики выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Великая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Алёшки, Царское», — говорится в публикации.

Кроме того, в ночное время обстрелам подверглись жители населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Пролетарка и Великая Лепетиха. В общей сложности боевики ВСУ выпустили 20 снарядов.

Как передавало ИА Регнум, атаковали в День Победы украинские боевики и Донецкую Народную Республику. Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства. По словам источника, успешно сработали силы ПВО — было сбито «что-то тяжёлое, осколки попадали в центре города». О последствиях падения ракеты пока ничего не уточняется.

Также ВСУ 9 мая обстреляли посёлок Землянки на севере Макеевки в ДНР, в результате чего погиб ветеран ополчения, участник битвы за донецкий аэропорт. Удары наносились из РСЗО, одна из ракет полностью разрушила частный дом и повредила ещё два строения, находящиеся рядом.

В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород ранним утром 9 мая пострадали 11 человек, шестерых госпитализировали. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе повреждены помещения 84 квартир в 26 многоквартирных домах, а также в одном частном жилом доме и на трёх хозяйственных объектах. Кроме того, в Белгороде под огнём ВСУ пострадали 53 автомобиля и линия газоснабжения.

В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ, сообщало Минобороны. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.

Жительница Тёткино в Курской области погибла в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщал 9 мая губернатор региона Роман Старовойт.