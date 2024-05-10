ВСУ 9 мая нанесли 38 ударов по городам и посёлкам Херсонской области
Новая Каховка, Херсонская область, 10 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в День Победы 9 мая нанесли 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщает портал «Таврия» со ссылкой на экстренные службы.
«В дневное время украинские боевики выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Великая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Алёшки, Царское», — говорится в публикации.
Кроме того, в ночное время обстрелам подверглись жители населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Пролетарка и Великая Лепетиха. В общей сложности боевики ВСУ выпустили 20 снарядов.
Как передавало ИА Регнум, атаковали в День Победы украинские боевики и Донецкую Народную Республику. Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства. По словам источника, успешно сработали силы ПВО — было сбито «что-то тяжёлое, осколки попадали в центре города». О последствиях падения ракеты пока ничего не уточняется.
Также ВСУ 9 мая обстреляли посёлок Землянки на севере Макеевки в ДНР, в результате чего погиб ветеран ополчения, участник битвы за донецкий аэропорт. Удары наносились из РСЗО, одна из ракет полностью разрушила частный дом и повредила ещё два строения, находящиеся рядом.
В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород ранним утром 9 мая пострадали 11 человек, шестерых госпитализировали. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе повреждены помещения 84 квартир в 26 многоквартирных домах, а также в одном частном жилом доме и на трёх хозяйственных объектах. Кроме того, в Белгороде под огнём ВСУ пострадали 53 автомобиля и линия газоснабжения.
В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ, сообщало Минобороны. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.
Жительница Тёткино в Курской области погибла в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщал 9 мая губернатор региона Роман Старовойт.