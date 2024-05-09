Макеевка, ДНР, 9 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в День Победы 9 мая обстреляли посёлок Землянки на севере Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погиб ветеран ополчения, участник битвы за Донецкий аэропорт, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН) в своём Telegram-канале.

Илья Питалев / РИА Новости

«ВСУ открыли огонь по посёлку среди ночи. Ветеран спал, он погиб во сне, не успев сегодня поздравить друзей и близких с Днём Победы», — говорится в материале.

Также агентство прикрепило к публикации фото разрушенного дома ветерана, от которого практически ничего не осталось.

Согласно данным представительства республики в СЦКК, удары наносились из РСЗО, одна из ракет полностью разрушила частный дом и повредила ещё два строения, находящихся рядом.

Кроме того, как сообщало ИА Регнум, ранним утром 9 мая под огнём украинских боевиков оказались город Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в больницу № 2 города Белгорода.

Девочка получила осколочные ранения левой стопы, её госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Ещё троим пострадавшим врачи помогли на месте, от госпитализации они отказались. В городе зафиксировали прямые попаданиях в жилые многоквартирные дома и автомобили.

В посёлке Дубовое Белгородского района были повреждены кровли четырёх частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля, заключил глава области.