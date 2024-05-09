Белгород, 9 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород 9 мая пострадали 11 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Ранее сообщалось, что ранения получили восемь человек.

Шесть пострадавших были госпитализированы, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов», — написал Гладков.

В результате атаки пострадали помещения 84 квартир в 26 многоквартирных домах, также повреждения выявлены в одном частном жилом доме и на трёх хозяйственных объектах, отметил губернатор. Кроме того, в Белгороде были повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.

Как передавало ИА Регнум, спальные районы Белгорода, а также Белгородский район области были атакованы утром 9 мая. Среди пострадавших — 11-летняя девочка. В ночь на 9 мая в Белгороде трижды объявлялась ракетная опасность.

В Белгороде после обстрела ведётся обход квартир, после составления первичных актов строители приступят к восстановительным работам, в первую очередь будет закрываться тепловой контур, сообщил ранее мэр города Валентин Демидов.

В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ, сообщало Минобороны. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.