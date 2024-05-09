Курск, 9 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Жительница Тёткино в Курской области погибла в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины вновь обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь», — написал глава области в Telegram-канале.

Вместе с тем Старовойт выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Он уточнил, что из-за прямого попадания снаряда разрушено местное кафе. Пострадавших нет. Собственнику окажут всю необходимую помощь, заверил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в это же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, погибла мирная жительница.

По его словам, различные повреждения зафиксированы в четырёх частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате обстрела загорелась хозпостройка на территории частного домовладения.

Кроме того, ранним утром 9 мая под огнём украинских боевиков оказались город Белгород и Белгородский район. Ранения получили 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди пострадавших — 11-летняя девочка.