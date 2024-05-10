Москва, 10 мая, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России.

РИА Новости/Александр Астафьев Михаил Мишустин

Соответствующий пункт содержится в проекте повестки заседания нижней палаты парламента.

«О проекте постановления Государственной Думы № 622 328-8 «Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера.

Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

Спикер напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной истории России. Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Владимир Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.