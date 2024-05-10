Москва, 10 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В музее Г. О. Р. А. на Поклонной горе в Москве состоялась премьера спектакля о Великой Отечественной войне «Дорога на Берлин» в интерпретации режиссёра Ксении Сафи. Об этом ИА Регнум сообщили организаторы спектакля.

РИА «Победа РФ»

Отмечается, что показ посвятили памяти об авторе спектакля — российской актрисы и театрального режиссера Полины Меньших, которая погибла при обстреле со стороны украинских военных в ноябре 2023 года во время выступления в зоне спецоперации.

Как рассказали организаторы показа, спектакль повествует об испытаниях, пройденных ветеранами в годы Великой Отечественной войны.

«Воспоминания участников тех событий оживали перед зрителями, показывая неизмеримые мужество и стойкость всего народа в те страшные годы. Трогательная постановка коснулась каждого зрителя, не все смогли сдержать слезы. С особой теплотой посетители музея встретили спектакль о том, как наш народ ковал Великую Победу», — сообщили организаторы спектакля.

Как передавало ИА Регнум, в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне участники «Движения первых» при поддержке движения «Юнармия» показали военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои».

В 2024 году в параде Победы приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны вошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде участвовали бойцы специальной военной операции. Завершился парад пролётом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.