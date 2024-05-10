Москва, 10 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. За минувшую ночь с 9 на 10 мая средствами российской ПВО были пресечены очередные попытки украинских боевиков совершить террористические атаки с использованием беспилотников самолётного типа по регионам РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации Минобороны, были обнаружены и уничтожены пять вражеских беспилотников.

В частности, три БПЛА — над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и ещё один над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, зенитчики группировки войск прикрытия госграницы круглосуточно следят и уничтожают вражеские цели на подлёте к населённым пунктам в Белгородской области. О работе зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» рассказал командир батареи с позывным Маэстро.

Зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьёзный ущерб, например, «Точка-У».

На территории Курской области поздним вечером 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА.

На Украине ночью 10 мая взрывы прогремели в Николаевской области.