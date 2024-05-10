Лондон, 10 мая, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Единственный урок, который Запад может продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину изъятием активов, — это полный идиотизм решений политиков. Об этом заявил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс в интервью британской газете i.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

«Какой урок мы преподали Путину? Своими санкциями толкаем на создание альтернативных финансовых систем. Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — признался эксперт.

Каммингс уверен, что антироссийские санкции привели страны Запада к зашкаливающему росту бытовых расходов. Рестрикции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европе гораздо сильнее, чем России, добавил экс-советник.

По словам Доминика Каммингса, конфликт на Украине был для Джонсона лишь способом потешить свои фантазии «статусом нового Черчилля».

«Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех», — жёстко высказал мнение политик.

Как сообщало ИА Регнум, власти США пока не готовы объявлять о каких-либо решениях по изъятию замороженных российских активов, заявил 9 мая на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Президент Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, который позволит ему без утверждения Конгресса конфисковать российские активы в США на нужды восстановления Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 апреля заявил, что США с принятием закона о конфискации российских активов создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. По его словам, Россия может дать на него симметричный ответ.