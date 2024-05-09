Вашингтон, 9 мая, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Власти США пока не готовы объявлять о каких-либо решениях по изъятию замороженных российских активов, заявил 9 мая на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы продолжаем работать с европейскими партнёрами, чтобы гарантировать, что мы используем эти активы, которые заморожены и будут продолжать оставаться замороженными. Что мы используем эти активы во благо Украины», — ответил он журналистам на вопрос о возможности использования суверенных российских активов в соответствии с принятым ранее законом.

Миллер подчеркнул, что у него нет никаких дальнейших объявлений на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Американский президент Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, который позволит ему без утверждения Конгресса конфисковать российские активы в США на нужды восстановления Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 апреля заявил, что США с принятием закона о конфискации российских активов создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. По его словам, Россия может дать на него симметричный ответ. Москва может предпринять болезненные для Вашингтона действия, в том числе с помощью так называемых реторсий, предусмотренных в законодательстве РФ. Это ответные ограничения в отношении прав граждан и юридических лиц тех государств, которые ввели ограничения прав для российских физлиц и компаний. По мнению Медведева, правило реторсий нужно расширить и предусмотреть помимо ограничения прав иностранцев ещё их прекращение. Это позволит обратить иностранное имущество в пользу Российского государства.