Москва, 10 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Журналист и бизнесмен из Ирландии Чей Боуз остался под впечатлением от парада Победы на Красной площади в Москве. Он заявил о безуспешной, провальной политике Запада по отношению к России.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Параде Победы

«Это был замечательный день в Москве», — написал он в соцсети X, подкрепив слова видеороликом с военной техникой на Красной площади.

Боуз признал, что страны Запада тратили и тратят миллиарды на то, чтобы убедить, заставить русских быть «какими-то другими». При этом все усилия, по словам журналиста, тщетны, «неудачная кампания против России объединила и укрепила эту великую нацию», заключил Чей Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки обещают Украине поддержку, но они могут уйти оттуда так же быстро, как из Афганистана. Об этом заявил Чей Боуз в соцсети Х.

Обвинения в адрес России в «геноциде» являются очередной ложью Запада и Украины, поскольку непонятно, как в таком случае родственники главкома ВСУ Александра Сырского мирно проживают на российской территории, заявил ирландский журналист.

9 мая в Москве прошёл парад Победы. В нём приняли участие более 9 тыс. человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. Парад завершился пролётом двух групп авиации.

Поздравляя участников парада и всех граждан страны с Днём Победы, президент Владимир Путин назвал этот праздник священным и подлинно народным. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне. Свою речь Путин завершил призывом к победе России.

В Москве празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершилось масштабным салютом.