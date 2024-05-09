Москва, 9 мая, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Призывом к победе России завершил свою речь на параде Победы в Москве президент Владимир Путин.

Кадр из видео

«За Россию! За Победу! Ура!» — провозгласил глава государства.

Путин подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Новость дополняется