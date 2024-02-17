Дублин, 17 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в «геноциде» являются очередной ложью Запада и Украины, поскольку непонятно, как в таком случае родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно проживают на российской территории. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Cbs1sao.ru Ложь

«Если Россия осуществляет «геноцид» против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире? Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом», — написал журналист в соцсети Х.

В качестве примера Боуз отметил, что в России не запретили украинский язык. Кроме того, граждане Украины могут без ограничений въезжать в страну, их никто не преследует. Почему, несмотря на риторику киевского режима, Украина так и не объявила войну России, поинтересовался спикер.

Как сообщало ИА Регнум, писатель Сергей Лесков назвал биографию нового главкома ВСУ апофеозом предательства. Уроженец Владимира Александр Сырский окончил Московское высшее общевойсковое училище, присягал СССР, его дед погиб под Ленинградом, он же теперь служит бандеровцам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко потребовал не считать Сырского русским. По его словам, россияне «пытаются навязать» новому главкому ВСУ образ советского и российского человека. Сырский долгое время был частью команды экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил чиновник.

Международный суд ООН в Гааге 31 января отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Судья отказала Киеву во всех требованиях о компенсациях.