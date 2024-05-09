Москва, 9 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Парад Победы на Красной площади завершился пролётом авиации, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Владимир Гердо/ТАСС

Парад завершился пролётом двух групп авиации — объединённого строя пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29.

Также над Красной площадью пролетели шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой дымами в цветах российского триколора.

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9 мая в главном параде на Красной площади приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи он отметил, что реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит.