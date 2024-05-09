Москва, 9 мая, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В Москве празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершается масштабным салютом.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

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Традиционно за праздничными фейерверками можно было наблюдать на нескольких площадках столицы: на Красной площади, в парке Победы на Поклонной горе, у стадиона «Лужники», на ВДНХ и на смотровой площадке МГУ. Однако в 2024 году из соображений безопасности в российских городах либо отменили вовсе праздничные салюты, либо сократили число площадок запуска.

В результате понаблюдать за салютом москвичи и гости столицы смогли на Воробьёвых горах. Все желающие собрались на панорамной площадке Аллеи спортивной славы.

В связи с подготовкой и проведением салюта станция метро «Воробьёвы горы» работает для посадки и высадки пассажиров с 16:00 до 20:30. Также изменился график работы Московской канатной дороги.

Начался салют в 22:00. Обычно он длится порядка 10 минут.

В целом в этом году Москва запланировала множество праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Горожане могут посетить специальные выставки и экспозиции в парках и музеях. К 9 Мая в столице запланировано свыше 250 разных мероприятий. В частности, насыщенные программы ожидаются на территории Музея Победы, в парке им. Горького, музее-заповеднике «Царицыно», на выставке «Россия» на ВДНХ и на других площадках.

Днём 9 мая в Москве прошёл парад Победы. В нём приняли участие более 9 тыс. человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. Парад завершился пролётом двух групп авиации.

Поздравляя участников парада и всех граждан страны с Днём Победы, президент Владимир Путин назвал этот праздник священным и подлинно народным. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне. Свою речь Путин завершил призывом к победе России.

После парада и. о. министра обороны Сергей Шойгу приказал дать салюты в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов.