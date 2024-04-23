Дублин, 23 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обещают Украине поддержку, но они могут уйти оттуда так же быстро, как из Афганистана. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«США снова говорят украинскому народу, что Америка будет рядом столько, сколько потребуется. В Афганистане потребовалось 20 лет, 3 трлн долларов и свыше 70 тыс. погибших мирных жителей», — написал он.

Однако и это не помешало США покинуть Афганистан «за одну ночь», резюмировал Чей Боуз.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты внезапно вывели свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточиться на Украине, где марионеточный киевский режим готовился к наступлению на Россию. Об этом в январе 2023 года заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

Он уточнил, что позднее это было подтверждено госсекретарём США Энтони Блинкеном, заявившим, что в случае сохранения американского военного присутствия на территории Афганистана Вашингтон не смог бы выделять такое количество средств Киеву.