Киев, 9 мая, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 мая подписал законы о продлении мобилизации и военного положения.

Иван Шилов ИА Регнум

Документы опубликованы на официальном сайте Зеленского. Мобилизация и военное положение продлены на три месяца, до 11 августа.

Верховная рада Украины приняла соответствующие законы 8 мая.

Как передавало ИА Регнум, режим военного положения и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, они несколько раз продлевались. В 2024 году Верховная рада утвердила соответствующие законопроекты 6 февраля, Зеленский подписал законы 12 февраля. Действие обеих норм было продлено до 13 мая.

Согласно конституции Украины, во время действия военного положения нельзя проводить голосование. Из-за этого не проводились парламентские выборы в октябре 2023 года и президентские — в марте 2024 года.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.

8 мая Верховная рада также приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Он предполагает, что мобилизация осуждённых будет добровольной. Эти потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Законопроект о мобилизации осуждённых на Украине — внешнее проявление агонии киевского режима, заявил в беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он усомнился, что мобилизация заключённых действительно будет добровольной, и подчеркнул, что появление у ВСУ таких новобранцев не изменит ситуацию на поле боя.