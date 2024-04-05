Никополь, Украина, 5 апреля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Жители города Никополя Днепропетровской области Украины помешали отправке в военкомат мужчины, которого задержала группа вооружённых лиц. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Очевидцы отмечали, что неизвестные в военной форме вытащили задержанного из его машины. Для этого вооружённые люди разбили боковое стекло транспортного средства.

После они попытались затолкать мужчину в полицейский автомобиль, чтобы отвезти его на сборный пункт для мобилизации. При этом задержанный заявил, что у него есть медицинские справки, подтверждающие компрессионный перелом позвоночника.

Собравшаяся толпа не позволила посадить мужчину в автомобиль и отбила его у нападавших, которых назвали «бандой в погонах».

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Минобороны России обнародовало рассказ украинского военного Бориса Мервы, которого взяли в плен Вооружённые силы РФ. Мужчина утверждает, что его мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Мерва объявил, что до службы у него диагностировали два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен на ногах.

Военнопленный отметил, что сотрудники украинского военкомата остановили его, когда он шёл в продуктовый магазин, и вручили повестку.

Другой пленный — украинский военный Николай Мозиль — сообщил, что в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног. Он добавил, что сам не прошёл медкомиссию до конца, поскольку на осмотре не было многих врачей.