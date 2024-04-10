Киев, 10 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 10 апреля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осуждённых, передаёт киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагается, что мобилизация осуждённых будет добровольной, потенциальные бойцы ВСУ должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений — согласиться на принятие таких новобранцев.

Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Верховная рада начала рассматривать во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

Украинские и западные СМИ ранее также сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой. Кроме того, сообщалось о росте количества попыток нелегально покинуть территорию Украины.