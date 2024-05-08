Киев, 8 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 11 августа, пишет 8 мая украинское издание «Страна. ua».

President Of Ukraine/Global Look Press

«Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней», — говорится в материале.

Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Раду соответствующие проекты 6 мая.

Как передавало ИА Регнум, режим военного положения и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, они несколько раз продлевались. В 2024 году Верховная рада утвердила соответствующие законопроекты 6 февраля, Зеленский подписал законы 12 февраля. Действие обеих норм было продлено до 13 мая.

Согласно конституции Украины, во время действия военного положения нельзя проводить голосование. Из-за этого не проводились парламентские выборы в октябре 2023 года и президентские — в марте 2024 года.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.