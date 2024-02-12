Киев, 12 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Возвращено с подписью президента», — говорится в карточках документов.

Ранее, 6 февраля, Рада приняла внесённые Зеленским законопроекты.

Согласно конституции Украины, во время действия военного положения нельзя организовывать голосование. Из-за этого в стране не были проведены парламентские выборы в октябре 2023 года. Новое продление сделало законодательно невозможным проведение президентских выборов весной 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах. В том числе призывать стали людей, непригодных по состоянию здоровья.

В ноябре 2023 года также были продлены введённые ранее военное положение и всеобщая мобилизация на 90 суток, до 14 февраля 2024 года. В декабре Зеленский сообщил, что генштаб попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек, после этого правительство Украины внесло соответствующий законопроект в Раду.