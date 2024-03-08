Киев, 8 марта, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сам попросил назначить его на дипломатическую должность. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он сообщил 7 марта, что согласовал кандидатуру посла Украины в Великобритании.

«Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, об отставке Залужного и назначении командовавшего сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида КучмыОлег Соскин заявил, что решение отправить Залужного в отставку и назначить Сырского является преступлением. Аналогичного мнения придерживается мэр Киева Виталий Кличко, назвавший большой ошибкой решение Зеленского отправить в отставку Залужного.

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал смену главкома перестановкой мебели, ничего не значащей со стратегической точки зрения. При этом первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил отставку Залужного его большой популярностью среди сограждан, которой испугался Зеленский.

Залужного назначили на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии 7 марта. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такое решение Зеленского не имеет для России никакого значения.