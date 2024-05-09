Москва, 9 мая, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы 9 мая.

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«Объявляется минута молчания», — обратился российский лидер к войскам и гостям парада.

Во время выступления президент также отметил, что судьба России и её будущее зависит от каждого гражданина РФ. Вместе с тем Путин призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Путин также указал на то, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в главном параде на Красной площади принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде принимают участие бойцы специальной военной операции.

Путин в ходе парада Победы поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне.