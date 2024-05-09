Москва, 9 мая, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Утверждения политиков Запада о вероятной отправке военных контингентов на Украину крайне безответственны. Такие высказывания можно расценивать как эскалацию конфликта, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — приводит РЕН ТВ заявление главы СВР России.

В марте Сергей Нарышкин говорил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В середине марта французский лидер снова заявлял, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

5 мая стало известно, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона. Об этом сообщил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.