Нарышкин расценил слова об отправке военных на Украину как эскалацию
Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
Москва, 9 мая, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Утверждения политиков Запада о вероятной отправке военных контингентов на Украину крайне безответственны. Такие высказывания можно расценивать как эскалацию конфликта, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — приводит РЕН ТВ заявление главы СВР России.
В марте Сергей Нарышкин говорил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.
Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В середине марта французский лидер снова заявлял, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.
5 мая стало известно, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона. Об этом сообщил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.
Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.