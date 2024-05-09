Белгородский район, Белгородская область, 9 мая, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков третий раз ночью 9 мая информировал жителей о ракетной опасности.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Укройтесь в помещениях без окон, в безопасном месте», — написал Гладков в Telegram-канале.

При этом сирены два предыдущих раза отключали в течение получаса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Пострадавших нет.

В Курской области ночью 9 мая объявили об опасности атаки вражескими беспилотниками. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Беспилотник атаковал склад с топливом на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области 6 мая.