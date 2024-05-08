Курск, 9 мая, 2024, 02:41 — ИА Регнум. В Курской области ночью 9 мая объявили об опасности атаки вражескими беспилотниками. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Глава области призвал население быть бдительными.

Старовойт подчеркнул, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения атаки.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 мая была запущена сирена ракетной опасности.

Пожар произошёл 8 мая на объекте энергетической инфраструктуры после взрывов в Полтавской области на северо-востоке Украины после взрывов.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 мая заявил, что Вооружённые силы России уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.