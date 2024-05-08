Москва, 9 мая, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Федерацию хоккея России (ФХР) оштрафовали за выступление вратаря Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2023/24. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ФХР.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Федотов

«Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) 6 мая вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере 1 млн швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023–2024 годов в составе хоккейного клуба ЦСКА», — уточнили в ФХР.

Отмечается, что, по мнению дисциплинарного комитета, выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов IIHF.

Вынесенное решение будет оспорено в установленном порядке, заверили в ФХР.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта ХК ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, отметив при этом, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

Затем стало известно, что бывший вратарь московского ЦСКА на год стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

Вернувшись со службы в июле 2023 года, Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига зарегистрировала. В лиге заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего соглашения с «Филадельфией». После этого IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта, а голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября. Кроме того, клубу запретили осуществлять международные трансферы в течение сезона.