Москва, 14 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова на четыре месяца за нарушение контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», заявили представители федерации 14 августа.

Сергей Фадеичев/ТАСС Вратарь Иван Федотов (ЦСКА)

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но был задержан по подозрению в уклонении от призыва и привлечён к срочной службе в рядах ВС России. В июле 2023 года голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона 2024/25.

Представители «Филадельфии» сочли эти действия нарушением контракта, поскольку, по их мнению, сезон 2023–2024 годов Федотов должен был провести в их клубе. Они обратились с жалобой в международную федерацию, которая приняла сторону «Филадельфии» и потребовала от Федотова в двухнедельный срок добиться увольнения из ЦСКА или прибыть в распоряжение «Филадельфии». Ни того, ни другого Федотов не сделал.

Представители российской Континентальной хоккейной лиги, в свою очередь, ранее зарегистрировали контракт Федотова с ЦСКА, отметив, что обращались в НХЛ для подтверждения контрактного статуса игрока и на основании полученной информации приняли решение, что действующего контракта с клубом НХЛ у Федотова нет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, из-за заключения контракта с Федотовым, не соответствующего, по мнению международной федерации, действующим правилам, ЦСКА запретили в течение ближайшего сезона проводить какие-либо трансферы игроков.