Филадельфия, США, 29 марта, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Бывший вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом 29 марта сообщила пресс-служба американского клуба.

РИА Новости/Сергей Гунеев Иван Федотов

«Филадельфия» официально объявила о переходе Федотова на своей странице в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В клубе пожелали игроку успехов в дальнейшей карьере. Также там отметили, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

Вернувшись со службы в июле 2023 года, Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала. В лиге заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего соглашения с «Филадельфией».

После этого Международная федерация хоккея (IIHF) отказала ЦСКА в регистрации контракта, а голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца, начиная с 1 сентября. Кроме того, клубу запретили осуществлять международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, КХЛ допустила Федотова к матчам. В результате в сезоне 2023/24 он сыграл 62 матча за ЦСКА в регулярном чемпионате, в которых пропустил 100 шайб. В Кубке Гагарина он провёл пять игр и пропустил 13 голов. ЦСКА вылетел из плей-офф, проиграв в 1/8 финала ярославскому «Локомотиву».