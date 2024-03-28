Москва, 28 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба команды.

Павел Бедняков /РИА Новости Иван Федотов

«Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

Ранее ЦСКА вылетел из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 1/8 финала Кубка Гагарина «армейцы» проиграли ярославскому «Локомотиву».

Как сообщало ИА Регнум, в августе IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и запретила ЦСКА проводить международные трансферы сроком на год. Запрет вступил в силу 11 августа и продлится до 10 августа 2024 года.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы. Его доставили в военкомат, а затем в воинскую часть. Год хоккеист провёл на срочной службе.

КХЛ в сентябре 2023 года допустила Федотова к матчам. ЦСКА 1 сентября сыграл в Москве с казанским «Ак Барсом» в матче за Кубок Открытия. В нынешнем сезоне Федотов сыграл 62 матча в регулярном чемпионате и пять — в плей-офф.