Вашингтон, 14 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы на один сезон из-за ситуации с контрактом вратаря столичного клуба Ивана Федотова, сообщается 14 августа на сайте IIHF.

Григорий Сысоев/ РИА Новости Вратарь Иван Федотов

Как считают в Международной федерации хоккея, в ЦСКА якобы знали о контракте вратаря с клубом НХЛ «Филадельфия» и не доказали IIHF, что российский клуб не побудил игрока к нарушению контракта.

Запрет на международные трансферы вступил в силу 11 августа и продлится до 10 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, оттуда — в воинскую часть. После этого он провёл год на срочной службе.

В июле 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Там отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.