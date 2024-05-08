Москва, 24 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Службы аэропорта Шереметьево провели тщательный досмотр после того, как одна из пассажирок рейса SU1862 (Москва — Ереван) заявила, что у неё бомба, но не обнаружили взрывных устройств или каких-либо других запрещённых к провозу веществ, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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«По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено!» — проинформировали в аэропорту.

Отмечается, что к досмотру в том числе привлекли кинологов с собаками. Из-за проверки сообщения о взрывном устройстве самолёт вылетел по маршруту в 16:12 мск вместо 14:30.

Пресс-служба аэропорта назвала действия пассажирки непозволительными, особенно в день общенационального траура.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Шереметьево пассажирка, купившая билет на рейс до Еревана, когда зашла в самолёт, заявила, что у неё с собой в рюкзаке бомба. По словам очевидцев, она была агрессивной и пересаживалась с одного места на другое. На место прибыли дежурные службы.

Женщину, заявившую о бомбе, задержали. У неё не обнаружили взрывного устройства. С ней начали работать сотрудники полиции.