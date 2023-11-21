Москва, 21 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Россиянам хочется видеть победы своей страны, подтверждение её величия, а международная выставка-форум «Россия» как раз представляет достижения в разных сферах развития, поэтому она так популярна. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Сергей Пятаков/Фотохост-агентство РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ стала одним из самых ожидаемых и посещаемых событий в жизни страны. Менее чем за три недели работы выставки число посетителей уже превысило миллион человек. Общественные деятели, политики и учёные высоко оценивают значимость проведения выставки «Россия». Эксперты обращают внимание, что неслучайно событие проходит сейчас, когда страна нуждается в видимых доказательствах своего величия и силы.

По мнению политолога, профессора Журавлёва, есть несколько причин популярности выставки у россиян.

«Это выставка достижений. А нашему человеку очень хочется увидеть побеждающую Россию. Мы устали от отставания и проблем, которые были в 90-х. Нам хочется увидеть свой успех. Мы воспитаны тем, что живём в великой стране. И нам хочется увидеть подтверждение этого величия, ощутить его», — отметил Дмитрий Журавлёв.

Эту же причину главной считает и доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХиГС, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина.

«Мы устали от дистанционных форматов общения, обучения, работы. Нам хочется своими глазами увидеть достижения наших соотечественников, вместе с членами семьи и друзьями испытать положительные эмоции, почувствовать гордость за свою страну и ее лидера. Нам важно ощущать свою идентичность, важно чувствовать, что ты не один и у тебя есть возможность самореализации в родной стране. Говорят, мозг человека, который всё делает онлайн, отличается от мозга человека, который учится, работает, дружит и влюбляется офлайн: разные участки мозга активизируются и, следовательно, развиваются. Мы соскучились по простому человеческому общению», — поделилась мнением Лидия Малыгина.

Также эксперты добавили, что выставка помогает каждому посетителю совершить полезное мини-путешествие по всей стране, условно заезжая в каждый регион, что на деле очень сложно осуществить в быстрой перспективе.

«Наша страна такая большая и разнообразная, что невозможно, живя в ней, автоматически всё про неё знать. А эта выставка помогает восполнить пробел, познать свою страну и познакомиться с некоторыми её регионами», — добавил Журавлёв.

И третьим фактором успеха выставки эксперты назвали её многофункциональность и техническую оснащённость. Практически каждый стенд определённого субъекта России или её крупного предприятия интерактивный — посетители могут не только смотреть на достижения, но и потрогать их, попробовать создать что-то подобное, побывать в виртуальном туре или узнать через роботов. По мнению экспертов, такой современный формат учитывает интересы посетителей разных возрастов.

А политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков обратил внимание, что выставка «Россия» способна заставить многих посетителей и поностальгировать, поскольку напоминает те выставки достижений народного хозяйства, которые проходили в этой локации ещё во времена СССР.

«И не стоит забывать, что на ВДНХ с момента основания подразумевалось проведение масштабных выставок народов, регионов страны, только тогда больше подразумевалось достижение в сельском хозяйстве. А сейчас мы видим инновационное и техническое развитие, культурное — в самых разных областях. То есть эта выставка как бы возвращает к истокам основания ВДНХ, но на современный лад. И эта первоначальная идея оказалась очень успешной, как мы видим», — заключил Гращенков.

Как передавало ИА Регнум, жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» и получила в подарок три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

15 ноября выставку посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 стран. Им в том числе показали инсталляцию «Живая карта России» из кинетических элементов с информацией про регионы страны.

Как сообщало ИА Регнум, выставка «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все российские регионы, вход для посетителей бесплатный.