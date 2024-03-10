Киев, 10 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Разведывательный беспилотник российских военных зафиксировал расстрел раненого бойца ВСУ его же командиром. Как стало известно 10 марта, инцидент произошёл в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Одного из украинских солдат ранило. После этого офицер достал пистолет и добил своего раненого товарища», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Как передавало ИА Регнум, ещё в октябре 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом. Мобилизованных используют как прикрытие, пока наёмники, члены нацбатальонов и кадровые военные прячутся за ними, добавил он. По словам Сальдо, о мобилизованных в ВСУ никто не заботится, убитых не забирают, раненых вывозят в последнюю очередь.

Так, 21 октября стало известно, что заградотряды ВСУ в подконтрольных Киеву районах Херсонской области расстреливают своих же военнослужащих. Есть данные о расстреле десяти человек. Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег Днепра и принимать участие в боевых действиях. 5 декабря 25 украинских военных попыталась сдаться в плен, вышли на связь и договорились о месте. Но их ликвидировали свои же артиллеристы. 31 декабря в Сети появились видео подобных расстрелов. На кадрах с разведывательного беспилотника видно, как военные открыли огонь по покинувшим опорный пункт после приближения российских штурмовиков сослуживцам. Одному военному, решившему бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину.