Киев, 28 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом: мобилизованных граждан используют как прикрытие, отправляя под огонь, пока наёмники, члены националистических батальонов и «кадровые боевики» прячутся за их спинами, заявил 28 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

О мобилизованных в ряды ВСУ никто не заботится ни до, ни после боестолкновений, подчеркнул глава региона.

«Убитых не забирают, а раненых вывозят в последнюю очередь. Причём, чтобы остальные не видели огромный поток трёхсотых (получивших ранения. — Прим. ред.), везут сразу в дальние госпитали, а не в полевые санчасти. Живыми туда доезжают не все. Неудивительно, что теробороновцы не выдерживают и выкладывают такие вот видео в сеть. Терять-то им нечего, их просто убивают с обеих сторон», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

К своему сообщению он добавил ссылку на видеозапись в одном из украинских Telegram-каналов. На записи видно, что военнослужащим ВСУ стреляют в спину свои же, аналогичный комментарий содержится и в тексте сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России ведут контрнаступление на Украине и уничтожают в мини-котлах последние резервы ВСУ, которые Киев вынужден перебрасывать с одного участка фронта на другой. Приказ главы киевского режима Владимира Зеленского удерживать территории привёл к тому, что ВСУ перебрасывают военных, теряют инициативу и несут огромные потери, добавил эксперт.

Ранее Риттер также отмечал, что стремление киевского режима любой ценой удержать позиции на территории бывшей Донецкой области обернулось ловушкой для ВСУ. Россия одерживает победу над противником, который вместо строительства оборонительных сооружений бросает в бой всё новые резервы, подчеркнул эксперт.

27 октября в Министерстве обороны РФ заявили, что на минувшей неделе российские войска улучшили своё положение на купянском и южнодонецком направлениях. Были отражены десятки атак ВСУ, уничтожен 31 самолёт противника, потери ВСУ за этот период измеряются в тысячах человек, десятки военнослужащих противника сдались в плен, отметили также в ведомстве.